В классе 30 учеников они сидят за партами по двое Так что каждый мальчик сидит с девочкой и ровно половину Девочеа сидит с мальчиками сколько мальчиков в классе
Математика
В классе 30 учеников они сидят за партами по двое Так что каждый мальчик сидит с девочкой и ровно половину Девочеа сидит с мальчиками сколько мальчиков в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это из олимпиады "Кенгуру"? Я ответила "15"
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