В классе 30 учеников они сидят за партами по двое Так что каждый мальчик сидит с девочкой и ровно половину Девочеа сидит с мальчиками сколько мальчиков в классе

Математика

В классе 30 учеников они сидят за партами по двое Так что каждый мальчик сидит с девочкой и ровно половину Девочеа сидит с мальчиками сколько мальчиков в классе

Автор: Гость