Краткое описание семьи Болконских в романе "Война и мир"
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Краткое описание семьи Болконских в романе "Война и мир"
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Семья Болконских. Отличительные черты - аристократизм, интеллигентность, подлинная забота о гос. интересах, широта политической мысли, строгая требовательность в отношении к себе и к людям, гордость. В семье царит разум, а не чувства. Такие качества, как долг, честь, благородство, патриотизм, передаются в семье из поколения в поколение.
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