В первом букете 14 ромашки. Это на 6 ромашек меньше, чем во втором, но на 4 ромашки больше, чем в третьем. Сколько ромашек в трех буклетах?

Математика

В первом букете 14 ромашки. Это на 6 ромашек меньше, чем во втором, но на 4 ромашки больше, чем в третьем. Сколько ромашек в трех буклетах?

Автор: Гость