В первом букете 14 ромашки. Это на 6 ромашек меньше, чем во втором, но на 4 ромашки больше, чем в третьем. Сколько ромашек в трех буклетах?
Математика
В первом букете 14 ромашки. Это на 6 ромашек меньше, чем во втором, но на 4 ромашки больше, чем в третьем. Сколько ромашек в трех буклетах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+6=20 ромашек во втором букете 14-4=10 ромашек в третьем букете 14+20+10=44ромашки в трех букетах
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