Разбор по частям речи. Высоко в небе летают ласточки.
Русский язык
Разбор по частям речи. Высоко в небе летают ласточки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ласточки это- сущ., летают- гл., высоко- нар., в небе- сущ. Надеюсь что помогла!!
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