Два трехначных числа составлены из 6 различных цифр так, что первая цифра второго ??исла вдвое больше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая возможная сумма этих чисел

Математика

Два трехначных числа составлены из 6 различных цифр так, что первая цифра второго ??исла вдвое больше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая возможная сумма этих чисел

Автор: Гость