Два трехначных числа составлены из 6 различных цифр так, что первая цифра второго ??исла вдвое больше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая возможная сумма этих чисел

Математика
Два трехначных числа составлены из 6 различных цифр так, что первая цифра второго ??исла вдвое больше чем последняя цифра первого числа.какова наименьшая возможная сумма этих чисел
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301+245=546 подходит под условия
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