Сочинения на тему: " капризы природы"

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Сочинения на тему: " капризы природы"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капризы природы ну как бы природа контролирует свои действия сама.
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