Аня хочет выписать числа в пустые кружочки так чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трех чисел были одинаковы какое число она должна выписать закрашенный кружок
Математика
Аня хочет выписать числа в пустые кружочки так чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трех чисел были одинаковы какое число она должна выписать закрашенный кружок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 13, начиная с 13 идут числа 5, 9, 10, 0, на каждой стороне получится по 20 в сумме.
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