Аня хочет выписать числа в пустые кружочки так чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трех чисел были одинаковы какое число она должна выписать закрашенный кружок

Математика

Аня хочет выписать числа в пустые кружочки так чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трех чисел были одинаковы какое число она должна выписать закрашенный кружок

Автор: Гость