Решите 12 с объяснением
Химия
Решите 12 с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В варианте 1 наблюдается выпадение осадка гидроксида алюминия в результате реакции обмена: 2AlCl3 + 3Ca(OH)2 = 2Al(OH)3↓ + 3CaCl2
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