Сколько крупных сосудов отходит от сердца человека?

Биология
Сколько крупных сосудов отходит от сердца человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
крупные сосуды-это аорта, верхняя и нижняя полые вены
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