Помогите перевести на казахский язык только правильно!!! Ты каких знаешь спортсм??нов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. Арина кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого зн...
Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский язык только правильно!!! Ты каких знаешь спортсм??нов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. Арина кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Лия Куркина, Денис Тен, Зульфия Чиншанло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сен Казахстаннан кандай спортсмендерди(спорт ойыншыларын) билесин? Мен Илья Ильинди ,Майя Манезаны, Серик Сапиевти, Айнур Керейди билемин. Арина,олар кимдер? Олар (олимпийский незнаю как на кз)ойындарынын женимпаздары.Ал сен кимди билесин? Лия Курткина и тд клавиатуры на кз нету,извини
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