Помогите перевести на казахский язык только правильно!!! Ты каких знаешь спортсм??нов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. Арина кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого зн...

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Помогите перевести на казахский язык только правильно!!! Ты каких знаешь спортсм??нов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. Арина кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Лия Куркина, Денис Тен, Зульфия Чиншанло.

Автор: Гость