Пожалуйста, нужна помощь. Какой главный сигнал го чс? И какие сигналы бывают?
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Пожалуйста, нужна помощь. Какой главный сигнал го чс? И какие сигналы бывают?
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Гость:
Я одна тут не понимаю: " В чем смысл писать похожие вопросы, если ответы на них есть в интернете в самых простейших поисковиках?
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