Пословицы + из значение = из надо 5 КРАТКО

Гость: Гость:

Что посеешь, то и пожнешь: значение: что ты делаешь, то в итоге и получишь. сам заварил кашу, сам ее и расхлебывай. Значение: если что-либо натворил, разбираться во всем этом нужно самому. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Значение: без труда, без старания ничего не будет. Поспешить- людей насмешишь. Значение: Если все делать на скорую руку, все получиться так сказать "через зад" и ничего хорошего из этого не выйдет.