Пословицы + из значение = из надо 5 КРАТКО

Литература
Пословицы + из значение = из надо 5 КРАТКО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что посеешь, то и пожнешь: значение: что ты делаешь, то в итоге и получишь.   сам заварил кашу, сам ее и расхлебывай. Значение: если что-либо натворил, разбираться во всем этом нужно самому.  Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Значение: без труда, без старания ничего не будет.   Поспешить- людей насмешишь. Значение: Если все делать на скорую руку, все получиться так сказать "через зад" и ничего хорошего из этого не выйдет. 
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