Сколько минут, составляет 3/4 части от часа?

Математика
Сколько минут, составляет 3/4 части от часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок пять минут - 45мин.
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