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Разобрать по составу слово твердеть
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Разобрать по составу слово твердеть
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Тверд/е/ть-корень суф. суф (оконч.)
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