Разобрать по составу слово твердеть

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Разобрать по составу слово твердеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тверд/е/ть-корень суф. суф (оконч.)
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