Разобрать предложение по частям речи легкое прикосновение ветерка чуть покачива??т Отражение березок

Русский язык
Разобрать предложение по частям речи легкое прикосновение ветерка чуть покачива??т Отражение березок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное, существительное, существительное, наречие, глагол, существительное, существительное.
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