Задача на умножение и деление.В одном многоэтажном доме 45 кватир а в другом доме н?? 6 квартир меньше.Сколько всего квартир в этих домах?

Математика

Задача на умножение и деление.В одном многоэтажном доме 45 кватир а в другом доме н?? 6 квартир меньше.Сколько всего квартир в этих домах?

Автор: Гость