Задача на умножение и деление.В одном многоэтажном доме 45 кватир а в другом доме н?? 6 квартир меньше.Сколько всего квартир в этих домах?
Математика
Задача на умножение и деление.В одном многоэтажном доме 45 кватир а в другом доме н?? 6 квартир меньше.Сколько всего квартир в этих домах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-6=39 45+39=84 столько квартир в двух домах
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