Разобрать предложение по челенам предложения мне нравятся добрые жизнерадостные люди

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Разобрать предложение по челенам предложения мне нравятся добрые жизнерадостные люди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кому? Мне.    Существительное в дательном падеже.  //Подчеркивать: - - -// Что делают? Нравятся.     Глагол (сказуемое) //Подчеркивать: =====// Какие? Добрые - Часть речи - прилагательное.  //Волнистая линия// Какие? Жизнерадостные. - Прилагательные.   //Волнистая линия// Кто? Люди. - Существительное. Подлежащее. //Одна ровная линия//
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