Разобрать предложение по челенам предложения мне нравятся добрые жизнерадостные люди
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Разобрать предложение по челенам предложения мне нравятся добрые жизнерадостные люди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кому? Мне. Существительное в дательном падеже. //Подчеркивать: - - -// Что делают? Нравятся. Глагол (сказуемое) //Подчеркивать: =====// Какие? Добрые - Часть речи - прилагательное. //Волнистая линия// Какие? Жизнерадостные. - Прилагательные. //Волнистая линия// Кто? Люди. - Существительное. Подлежащее. //Одна ровная линия//
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