Разобрать предложение по челенам предложения мне нравятся добрые жизнерадостные люди

Гость: Гость:

Кому? Мне. Существительное в дательном падеже. //Подчеркивать: - - -// Что делают? Нравятся. Глагол (сказуемое) //Подчеркивать: =====// Какие? Добрые - Часть речи - прилагательное. //Волнистая линия// Какие? Жизнерадостные. - Прилагательные. //Волнистая линия// Кто? Люди. - Существительное. Подлежащее. //Одна ровная линия//