Разобрать предложение по падежам за свое дело не берись

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Разобрать предложение по падежам за свое дело не берись
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Автор: Гость
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Гость:
Дело В.п  Это ж изи  ))
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