Разобрать слова по составу. Сад- садик, садовник, садовый. Берёза - березняк, березовый, берёзка. Точилка - точет, точильщик.

Гость: Гость:

САД- сад - корень, САДИК - сад корень, ик - суффикс, САДОВНИК - сад - корень, ов - суффикс, н - суффикс, ик - суффикс, САДОВЫЙ - сад - корень, ов - суффикс, ый - окончание. БЕРЁЗА - берёз - корень, а - окончание, БЕРЕЗНЯК - берёз - корень, н - суффикс, як - суффикс, БЕРЁЗОВЫЙ - берёз - корень, ов - суффикс, ый - окончание. ТОЧИЛКА - точ - корень, и - суффикс, л - суффикс, к - суффикс, а - окончание, ТОЧЕТ - точ - корень, ет - суффикс, ТОЧИЛЬЩИК - точ - корень, иль - суффикс, щик - суффикс.