Разобрать слово надышал,как часть речи. Помоги пожалуйста,очень срочно надо

Гость: Гость:

1. надышал - глагол (что сделал?) 2. Морфологические признаки Н.ф. - надышать Постоянные: совершенный вид, 2 спряжение, невозвратный Непостоянные: в изъявительном наклонении, в прошедшем времени,в муж.роде, в ед.числе 3. (что сделал?) надышал - сказуемое