Разобрать слово надышал,как часть речи. Помоги пожалуйста,очень срочно надо
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Разобрать слово надышал,как часть речи. Помоги пожалуйста,очень срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. надышал - глагол (что сделал?) 2. Морфологические признаки Н.ф. - надышать Постоянные: совершенный вид, 2 спряжение, невозвратный Непостоянные: в изъявительном наклонении, в прошедшем времени,в муж.роде, в ед.числе 3. (что сделал?) надышал - сказуемое
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