Разобрать слово по звуко буквенный разбор слова Яки

Гость: Гость:

Яки [ й'аки ] я [ й' ] - согл . , мягк . , непарн . , звонк .[ а ] - гл . , ударн . к [ к ] - согл . , мягк . , парн .,глух . и [ и ] - гл . , ударн.3 буквы , 4 звука .