Разобрать слово по звуко буквенный разбор слова Яки

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Разобрать слово по звуко буквенный разбор слова Яки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яки [ й'аки ]   я [ й' ] - согл . , мягк . , непарн . , звонк .[ а ] - гл . , ударн .  к [ к ] - согл . , мягк . , парн .,глух . и [ и ] - гл . , ударн.3 буквы , 4 звука .
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