Выпишите 3 предложения из рассказа 13 подвигов геракла,с разными группами.Заранее ??пасибо.Я просто болела и эту тему пропустила.

Гость: Гость:

ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ: 1)На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.(прич.об.-не угасающий с годами) 2)Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.(прич.об-неловко притиснувшись в дверь) ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ: 1)— Извините, — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.(деепр.об-нерешительно помешкав) 2)— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.(деепр.об.-хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху)