Алеша с сестрой купили букет мимоз.Они весело вбежали в дом.Чудный запах лился от ??ветов.Вот пушистый букет на столе.малышка Аннушка сунула нос в букет.сщеки упала пыльца.Как хороши были мимозы!Это цветы для мамы Светланы. пом...
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Алеша с сестрой купили букет мимоз.Они весело вбежали в дом.Чудный запах лился от ??ветов.Вот пушистый букет на столе.малышка Аннушка сунула нос в букет.сщеки упала пыльца.Как хороши были мимозы!Это цветы для мамы Светланы. помогите подчеркнуть орфограммы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алеша с сЕстрой купилИ букеТ мИмоЗ. Они весЕлО ВбежалИ в дом. Чуднай запАх лился от цвЕтов. Вот пушИстый букеТ на стОле. МАлышка АННушка сунула ноС в букеТ. СЩЁки, упала пылЬца. Как хОрОШИ были мИмозы. ЭтО цвЕты для мамы СвЕтланы. Выделенные буквы это орфограммы.
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