Периметр прямоугольника равен 1дм2см,длина-40мм.Нарисуй этот прямоугольник и вычисли его площадь.

Математика

Периметр прямоугольника равен 1дм2см,длина-40мм.Нарисуй этот прямоугольник и вычисли его площадь.

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