Периметр прямоугольника равен 1дм2см,длина-40мм.Нарисуй этот прямоугольник и вычисли его площадь.

Математика
Периметр прямоугольника равен 1дм2см,длина-40мм.Нарисуй этот прямоугольник и вычисли его площадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим все в см: 1 дм 2 см =12 см     длина -40 мм=4 см 12:2=6(см) - длина и ширина 6-4=2(см) - ширина 4*2=8(см²) - площадь прямоугольника.
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