Наш путь пролегал через болото.За последние месяцы на землю не упало и капли дожьдя.Лучи горячего солнца жгли мох.Он похрустывал под ногами.На болоте мы увидели огромного лося.Он бежал,гордо вскидывая красивую голову.Навстречу ...

Гость: Гость:

Мы внимательно наблюдали за происходящим. Лось заметил лосиху. И она тоже. Они уставились друг на друга испуганный взглядом. И тут я случайно наступил на сухую ветку и она хрустнула. Лоси заметили меня и помчались в разные стороны.