Наш путь пролегал через болото.За последние месяцы на землю не упало и капли дожьдя.Лучи горячего солнца жгли мох.Он похрустывал под ногами.На болоте мы увидели огромного лося.Он бежал,гордо вскидывая красивую голову.Навстречу ...
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Наш путь пролегал через болото.За последние месяцы на землю не упало и капли дожьдя.Лучи горячего солнца жгли мох.Он похрустывал под ногами.На болоте мы увидели огромного лося.Он бежал,гордо вскидывая красивую голову.Навстречу ему выскочила лосиха.........ПРИДУМАЙ И ЗАПИШИ КОНЕЦ ТЕКСТА.ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЯ ГЛАГОЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы внимательно наблюдали за происходящим. Лось заметил лосиху. И она тоже. Они уставились друг на друга испуганный взглядом. И тут я случайно наступил на сухую ветку и она хрустнула. Лоси заметили меня и помчались в разные стороны.
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