Чему равна архимедова сила действующяя на тело объемом 10см^3 полность погруженное в спирт.
Физика
Чему равна архимедова сила действующяя на тело объемом 10см^3 полность погруженное в спирт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Vт = 10 см³ = 10 × 10⁻⁶ м³ ρ = 800 кг/м³ g = 10 Н/кг Найти: Fa = ? Решение: Fa = ρgVт Fa = 800 кг/м³× 10 Н/кг × 10×10⁻⁶м³ = 0,08 Н Ответ: 0,08 Н
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