Помогите плиз номер 1478
Математика
Помогите плиз номер 1478
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем количество бензина в цистерне за единицу (1). 1) 1-0,3=0,7 часть бензина осталась в цистерне 2) 0,7 * 3/5 = 0,42 - составят 3/5 оставшегося в цистерне бензина 3) 0,7-0,42=0,28 часть бензина останется в цистерне 4) 5,88:0,28=21(т) - бензина останется в цистерне Ответ: А) 21 тонна
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