Заполните таблицу Растения: Ель, сосна, лиственица Признаки сравнения: Отношен??е к почве, форма кроны, продолжительность жизни хвоинок, способ распространения семян. Помогите пожалуйста
Биология
Заполните таблицу Растения: Ель, сосна, лиственица Признаки сравнения: Отношен??е к почве, форма кроны, продолжительность жизни хвоинок, способ распространения семян. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделала таблицу, смотри приложенный файл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Русский язык
11.Укажите количество грамматических основ в предложении 44. Ответ запишите цифрой. (44)Мальчику хотелось сказать, что шофёр ошибся, что раненый ...