Заполните таблицу Растения: Ель, сосна, лиственица Признаки сравнения: Отношен??е к почве, форма кроны, продолжительность жизни хвоинок, способ распространения семян. Помогите пожалуйста

Биология
Заполните таблицу Растения: Ель, сосна, лиственица Признаки сравнения: Отношен??е к почве, форма кроны, продолжительность жизни хвоинок, способ распространения семян. Помогите пожалуйста
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Гость:
Сделала таблицу, смотри приложенный файл
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