"Grandma,what big ears you've got!" "That's because l want to hear a lot!"

Английский язык
"Grandma,what big ears you've got!" "That's because l want to hear a lot!"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Бабушка, какие-же у тебя большие уши!" Это потому, что я хочу слышать многое/много" Красная шапочка
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