Какие 5 предметов Робинзон взял с затонувшего корабля?
Литература
Какие 5 предметов Робинзон взял с затонувшего корабля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые предметы, которые забрал : съестные припасы( сухари, ром, муку. по-моему рис еще), ножи ( про вилки-ложки не помню) , одежду, плотницкие инструменты, ружья ,пистолеты, дробь, порох, сабли, пилы, топор и молоток, парус, тюфяки и подушки, железные ломы, гвозди, отвёртку и точило, снасти, в последний раз до бури шифоньерку с деньгами (
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