Укажите словосочетание с зависимым словом наречием а)сказанный мною б)переводит ?? удовольствием в)задел рукой г)вошли в комнаты

Русский язык
Укажите словосочетание с зависимым словом наречием а)сказанный мною б)переводит ?? удовольствием в)задел рукой г)вошли в комнаты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводит (как?) с удовольствием. Значит, вариант Б) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
570:(35- x)+70=100 в столбик
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника равен 1дм2см,длина-40мм.Нарисуй этот прямоугольник и вычисли его площадь.
Ответить
Английский язык
"Grandma,what big ears you've got!" "That's because l want to hear a lot!"
Ответить
Русский язык
Наш путь пролегал через болото. За последние месяцы на землю не упало и капли дожд??. Лучи горячего солнца жгли мох. Он похрустывал под ногами. На ...
Ответить
Литература
Кто вез мальчика пленного из произведения "Мцыри"?
Ответить