Укажите словосочетание с зависимым словом наречием а)сказанный мною б)переводит ?? удовольствием в)задел рукой г)вошли в комнаты
Русский язык
Укажите словосочетание с зависимым словом наречием а)сказанный мною б)переводит ?? удовольствием в)задел рукой г)вошли в комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводит (как?) с удовольствием. Значит, вариант Б)
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