Укажите словосочетание с зависимым словом наречием а)сказанный мною б)переводит ?? удовольствием в)задел рукой г)вошли в комнаты

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Укажите словосочетание с зависимым словом наречием а)сказанный мною б)переводит ?? удовольствием в)задел рукой г)вошли в комнаты

Автор: Гость