В алфавите племени мульти –пульти 64 символа. Сколько будет весит сообщение из 100с??мволов в байтах, составленное из такого алфавита?
Информатика
В алфавите племени мульти –пульти 64 символа. Сколько будет весит сообщение из 100с??мволов в байтах, составленное из такого алфавита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64=2^i отсюда i=6 бит весит один символ 100*6= 600 бит весит сообщение 600/8=75 байт
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