В алфавите племени мульти –пульти 64 символа. Сколько будет весит сообщение из 100с??мволов в байтах, составленное из такого алфавита?

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В алфавите племени мульти –пульти 64 символа. Сколько будет весит сообщение из 100с??мволов в байтах, составленное из такого алфавита?

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