Яка сила струму в лампочці коли якщо через її спіраль протягом 12 хв проходить заряд 648Кл
Физика
Яка сила струму в лампочці коли якщо через її спіраль протягом 12 хв проходить заряд 648Кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=q/t=648/(12*60)=648/720=0.9 A. (Время в секундах)
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