Терроризм(определение,направления что относится)
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Терроризм(определение,направления что относится)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение» К Терроризму относится : Похищения,нарушение закона и т.д.
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