Разрежь фигуру по линиям сетки на 4 одинаковые части.

Математика
Разрежь фигуру по линиям сетки на 4 одинаковые части.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сделать невозможно, так как фигура состоит из 14 кубиков (14 на 3 не делится)
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