Развернулось масштабное каменное строительство, в кратчайшие сроки были воздвиг??уты Золотые ворота, Успенский собор, княжеский дворец в Боголюбово, а также храм Покрова на Нерли. Разбор предложения по составу, помогите пожалу...
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Развернулось масштабное каменное строительство, в кратчайшие сроки были воздвиг??уты Золотые ворота, Успенский собор, княжеский дворец в Боголюбово, а также храм Покрова на Нерли. Разбор предложения по составу, помогите пожалуйста.
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Развернулись - дополнение масштабное - определение
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