Развитие и образование византии
История
Развитие и образование византии
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Византийская Империя остаток от Римского Империи. Столица Византии: Константинополь или нынешней Стамбул. Заклятые враги: ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. Территория: от Болгарии до Албании. В 14 веке её захватили Турки-османы.
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