Пожалуйста помогите написать сравнение между южным и северным обществом . Заране?? спасибо .

История
Пожалуйста помогите написать сравнение между южным и северным обществом . Заране?? спасибо .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они были сходны в: понимании губительности самодержавия и крепостного права для дальнейшего развития страны. В их среде складывается система взглядов, реализация которых должна изменить устои российской жизни. Они были настроены против самодержавного режима и крепостного права и их ликвидации. Общее заключалось только в сохранении принципа помещичьего землевладения. Различие: программными документами и целями, как таковыми.
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