Пожалуйста помогите написать сравнение между южным и северным обществом . Заране?? спасибо .

Гость: Гость:

Они были сходны в: понимании губительности самодержавия и крепостного права для дальнейшего развития страны. В их среде складывается система взглядов, реализация которых должна изменить устои российской жизни. Они были настроены против самодержавного режима и крепостного права и их ликвидации. Общее заключалось только в сохранении принципа помещичьего землевладения. Различие: программными документами и целями, как таковыми.