Сочинение на тему Если бы я была учителем
Русский язык
Сочинение на тему Если бы я была учителем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бы я был учителем, то, заходя в класс, я начинал бы урок с какой-нибудь шутки. Это хорошо расслабляет и задает тон дальнейшим занятиям. Еще бы я поручил каждому ученику провести урок соответственно школьной программе, пусть готовятся и действуют самостоятельно. Еще бы я не сидел за отдельным учительским столом, а проводил бы урок за какой-нибудь партой, так ничто бы не делало меня выше учеников, отсутствовала бы искусственно возведенная преграда. На родительских собраниях я не "капал" бы на мозги бедных, иногда униженных родителей. Пусть бы о хороших сторонах отпрысков рассказывали сами, а я бы только слушал и соответственно делал бы выводы, как "раскрыть" ученика. Я бы ходил с учениками в походы, устраивал вечеринки, был не запанибрата, а другом...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек был...
Английский язык