59 плииссс кто 1 ответит сурер того и выберу лучшим ответом ❤️️

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59 плииссс кто 1 ответит сурер того и выберу лучшим ответом ❤️️
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омонимы: засыпать, норка, ключ.  Норка- красивое животное. Суслик вырыл норку. Потеряли ключ от квартиры.  Найден ключ к игре. Я люблю засыпать под музыку. мы будем засыпать яму, что бы не было грязи
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