59 плииссс кто 1 ответит сурер того и выберу лучшим ответом ❤️️

Гость: Гость:

Омонимы: засыпать, норка, ключ. Норка- красивое животное. Суслик вырыл норку. Потеряли ключ от квартиры. Найден ключ к игре. Я люблю засыпать под музыку. мы будем засыпать яму, что бы не было грязи