Из какого языка взаимодействие слова гавань

Русский язык
Из какого языка взаимодействие слова гавань
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может, заимствованы?  Гавань пришло с немецкого языка, значение : защищенное прибрежное водное пространство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек был...
Ответить
Химия
Рассчитать количество нейтронов химических элементов третьего периода
Ответить
Английский язык
Помогите плиз, времени нет(Номер 3
Ответить
Геометрия
Точка К лежит на прямой р т известно что rt равен 33 сантиметрам а tk 15сантиметров Найдите длину отрезка РК
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите завершить пословицу :1 Коян коленкесинен.... 2 Сыйлы конак босаганда....)
Ответить