Из какого языка взаимодействие слова гавань
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Из какого языка взаимодействие слова гавань
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может, заимствованы? Гавань пришло с немецкого языка, значение : защищенное прибрежное водное пространство.
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