Реакция властей на восстание 1606 года

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Если не хотите читать,то краткий ответ вот:Царь удивился. А теперь сам текст Начало открытой борьбы с "помазанником божьим" - царем. Сколько бы не ужесточались меры подавления народных недовольств и организованных покушений, свержения самодержавия предотвратить уже так и удалось. А начиналось все действительно довольно неорганизованно и "восстания" как такового на самом деле не было, это его потом так обозвали. Кстати, та самая "великая октябрьская революция" - тоже произошла немного неожиданно. Просто в какой-то момент оказалось, что группке юнкеров удалось ворваться в незапертую дверь Зимнего Дворца. А "свергнуть" морально подавленных членов Гос. Думы оказалось - нечего делать. Об этом тут же сообщили в Смольный, а там уже объявили революцию свершившемся делом. А крейсер "Аврора" не только не помог революции, он старался ей помешать. Поэтому и выстрел был холостой, и не по дворцу.