Влияние либерализма 18 века

История
Влияние либерализма 18 века
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Гость:
Либерализм – это буржуазное идеологическое и общественно-политическое течение, объединяющее сторонников буржуазно-парламентского строя, буржуазных свобод и свободы капиталистического предпринимательства. 
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