На делянку для посадки леса привезли 950 саженцев. Одну десятую всех саженцев составили дубы, остальные - хвойные. Сколько саженцев хвойных деревьев привезли на делянку? Задачу нужно решить 2 способами.

Математика
На делянку для посадки леса привезли 950 саженцев. Одну десятую всех саженцев составили дубы, остальные - хвойные. Сколько саженцев хвойных деревьев привезли на делянку? Задачу нужно решить 2 способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 950-10≈940(с)-хвойние деревья 2) 950-10≈940 950-940≈10
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