На делянку для посадки леса привезли 950 саженцев. Одну десятую всех саженцев составили дубы, остальные - хвойные. Сколько саженцев хвойных деревьев привезли на делянку? Задачу нужно решить 2 способами.

Математика

На делянку для посадки леса привезли 950 саженцев. Одну десятую всех саженцев составили дубы, остальные - хвойные. Сколько саженцев хвойных деревьев привезли на делянку? Задачу нужно решить 2 способами.

Автор: Гость