1) вычислите объём углекислого газа у.н , который выделится в результате взаимодей??твия 300г карбоната калия содержащего 5% примесей с соляной кислотой 2)вычислите объём углекислого газа , который выделится в результате разло...

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Записываем уравнение К2СО3+2НСL2=2KCL+2HO+CO2 1мольК2СО3=138 граммов 1 моль СО2 занимает объём 22,4 литра Находим чистого карбоната калия 100%-5%=95% ОТ 300г это будет285граммов Составляем пропорцию из 138 граммовкарбоната калия получается 22,4 литра углекислого газа а из 285граммов получается х литров находим Х нужно 285*22,4:138=46,3литра