1) вычислите объём углекислого газа у.н , который выделится в результате взаимодей??твия 300г карбоната калия содержащего 5% примесей с соляной кислотой 2)вычислите объём углекислого газа , который выделится в результате разло...

Химия
1) вычислите объём углекислого газа у.н , который выделится в результате взаимодей??твия 300г карбоната калия содержащего 5% примесей с соляной кислотой 2)вычислите объём углекислого газа , который выделится в результате разложения карбоната калия содержащего 20% примесей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываем  уравнение К2СО3+2НСL2=2KCL+2HO+CO2   1мольК2СО3=138 граммов  1 моль СО2  занимает  объём  22,4  литра  Находим  чистого  карбоната  калия  100%-5%=95%   ОТ 300г  это будет285граммов   Составляем  пропорцию   из  138 граммовкарбоната калия  получается  22,4 литра углекислого газа   а из  285граммов  получается   х   литров   находим Х   нужно 285*22,4:138=46,3литра
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