Все значения слова узел, пожалуйста

Русский язык
Все значения слова узел, пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узел Место, где связаны концы веревок, канатов, ниток, или в петлю  стянутое место на веревке, канате, нитке. Место схождения, скрещения дорог ложное, запутанное стечение, сплетение явлений.  То же, что ганглий Место стебля, от которого уходит лист

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От кого глагола нельзя оброзовать действительное причастие настоящего времени ? 1) брить 2) пилить 3) бежать 4) съесть
Ответить
Русский язык
Даю 50 балов. Написать 10 фразеологизмов с причастиями прошедшего времени .
Ответить
Английский язык
Помогите написать 5 предложений что любит моя мама и 5 предложений что любит мой папа на англизком языке.
Ответить
История
Один день із життя середньовічного селянина СРОЧНО!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!
Ответить
Математика
Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб. В сентябре он стал стоить 2520 руб. На сколько процентов снизилась цена н.а мобил...
Ответить