Все значения слова узел, пожалуйста

Гость: Гость:

Узел Место, где связаны концы веревок, канатов, ниток, или в петлю стянутое место на веревке, канате, нитке. Место схождения, скрещения дорог ложное, запутанное стечение, сплетение явлений. То же, что ганглий Место стебля, от которого уходит лист