Все значения слова узел, пожалуйста
Русский язык
Все значения слова узел, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узел Место, где связаны концы веревок, канатов, ниток, или в петлю стянутое место на веревке, канате, нитке. Место схождения, скрещения дорог ложное, запутанное стечение, сплетение явлений. То же, что ганглий Место стебля, от которого уходит лист
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