Даю 50 балов. Написать 10 фразеологизмов с причастиями прошедшего времени .

Русский язык
Даю 50 балов. Написать 10 фразеологизмов с причастиями прошедшего времени .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выброшенные деньги высосанный из пальца глас выпиющего в пустыне как в воду опущенный  больше не знаю((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать 5 предложений что любит моя мама и 5 предложений что любит мой папа на англизком языке.
Ответить
История
Один день із життя середньовічного селянина СРОЧНО!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!
Ответить
Математика
Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб. В сентябре он стал стоить 2520 руб. На сколько процентов снизилась цена н.а мобил...
Ответить
Физика
В результате чего изменяется скорость тела? потвердите ваш ответ примерами
Ответить
Литература
Выбери ложное высказывание 1) А.С.Пушкин родился 26 мая ( 6 июня ) 1799 года. 2)А.С.Пушки?? окончил Царскосельский лицей в 18 лет. 3)А.С.Пушки...
Ответить