Даю 50 балов. Написать 10 фразеологизмов с причастиями прошедшего времени .
Русский язык
Даю 50 балов. Написать 10 фразеологизмов с причастиями прошедшего времени .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выброшенные деньги высосанный из пальца глас выпиющего в пустыне как в воду опущенный больше не знаю((
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