Помогите написать 5 предложений что любит моя мама и 5 предложений что любит мой папа на англизком языке.

Английский язык
Помогите написать 5 предложений что любит моя мама и 5 предложений что любит мой папа на англизком языке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My mum loves flowers. My mum loves her family. My mum loves regularity. My mum loves grand films. My mum loves have free time with family. My father loves his family. My father loves help me and my mum.My father loves have free time with family. My father loves a winter. My father loves our cat.
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