Пользуясь таблицей значений функции y = √x, составленной для построения её графика, найдите с точностью до 0,1 приращение, которое функция получает при возрастании x. X= от 3 до 5. 8 класс.

Алгебра
Пользуясь таблицей значений функции y = √x, составленной для построения её графика, найдите с точностью до 0,1 приращение, которое функция получает при возрастании x. X= от 3 до 5. 8 класс.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=√x x   0     1     2       3       4       5      6      7      8      9 y   0     1    1,4    1,7     2      2,2   2,5   2,6    2,8   3 Δy=2,2-1,7=0,5
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