Пользуясь таблицей значений функции y = √x, составленной для построения её графика, найдите с точностью до 0,1 приращение, которое функция получает при возрастании x. X= от 3 до 5. 8 класс.
Алгебра
Пользуясь таблицей значений функции y = √x, составленной для построения её графика, найдите с точностью до 0,1 приращение, которое функция получает при возрастании x. X= от 3 до 5. 8 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=√x x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 0 1 1,4 1,7 2 2,2 2,5 2,6 2,8 3 Δy=2,2-1,7=0,5
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