Пользуясь таблицей значений функции y = √x, составленной для построения её графика, найдите с точностью до 0,1 приращение, которое функция получает при возрастании x. X= от 3 до 5. 8 класс.

Алгебра

Пользуясь таблицей значений функции y = √x, составленной для построения её графика, найдите с точностью до 0,1 приращение, которое функция получает при возрастании x. X= от 3 до 5. 8 класс.

Автор: Гость