Что едят насекомые жуки?
Окружающий мир
Что едят насекомые жуки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остатки всяких растений в земле
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