Что едят насекомые жуки?

Окружающий мир
Что едят насекомые жуки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остатки всяких растений в земле
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